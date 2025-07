Inondazioni in Texas il bilancio supera le 100 vittime | 27 ospiti del Camp Mystic

Tragedia in Texas: le recenti inondazioni hanno causato oltre 100 vittime, tra cui 27 giovani ospiti del campo Mystic, situato lungo il fragile fiume Guadalupe. Questa terribile perdita sottolinea la gravità delle conseguenze di eventi climatici estremi in aree a rischio. La comunità si stringe nel dolore, chiedendo maggiore attenzione e prevenzione per evitare future tragedie.

Il campo estivo per ragazze era situato lungo il fiume Guadalupe, in una zona ad alto rischio idrogeologico. Nella sola contea di Kerr sono morti 48 adulti e 27 bambini. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it ¬© Tgcom24.mediaset.it - Inondazioni in Texas, il bilancio supera le 100 vittime: 27 ospiti del Camp Mystic

