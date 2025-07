Completare il cruise ship stunt gauntlet in tony hawk’s pro skater 3+4

meccaniche di gioco e delle aree coinvolte per essere completato con successo. Questo obiettivo richiede abilità, tempismo e una buona strategia di percorso, rendendolo una delle sfide più gratificanti per i fan della serie. Scopriamo insieme come dominare questa prova e ottenere il massimo punteggio possibile!

Il mondo di Tony Hawk’s Pro Skater 3+4 si distingue per la semplicità di molti obiettivi, facilmente individuabili senza eccessive ricerche. Alcune sfide presentano caratteristiche più complesse, come le aree segrete o le particolarità di alcuni parchi che richiedono attenzione ai dettagli. Tra queste, il Stunt Gauntlet sulla nave da crociera rappresenta uno degli obiettivi più articolati, poiché necessita di una conoscenza precisa delle location e delle indicazioni sparse nel livello. tutte le posizioni del cruise ship stunt gauntlet in thps 3+4. completare tre acrobazie e ottenere la medaglia d’oro. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Completare il cruise ship stunt gauntlet in tony hawk’s pro skater 3+4

In questa notizia si parla di: stunt - gauntlet - cruise - ship

How To Complete The Cruise Ship Stunt Gauntlet In Tony Hawk's Pro Skater 3+4 - Most of the base game goals in Tony Hawk’s Pro Skater 3+4 are pretty straightforward and can be figured out without very much searching or looking around. Lo riporta skjbollywoodnews.com

Il nuovo stunt di Tom Cruise: appeso a testa in giù a un elicottero in volo. Ecco come nasce la sua acrobazia «impossibile» - MSN - Ecco come nasce la sua acrobazia «impossibile» Posted: 14 maggio 2025 | Last updated: 14 maggio 2025 ... Come scrive msn.com