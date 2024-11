Formiche.net - A qualcuno non piace lo yuan. Ecco il report che sbugiarda la de-dollarizzazione

Chissà se Xi Jinping, quando profetizza un mondo con baricentro monetario cinese, crede davvero alle sue stesse parole. Con ogni probabilità, sì. Solo che la verità è ben diversa, la de-messa in campo dalla Cina e dalla Russia, azionisti di maggioranza del blocco dei Brics, sta fallendo su tutta la linea. Tradotto, nessuna spallata al biglietto verde, lorimane confinato al Dragone e a qualche suo vicino di casa, nulla più. Basta leggersi un paio di passaggi di un recentedella Banca dei regolamenti internazionali, con sede a Basilea. “L’uso internazionale dello, fino ad oggi, rimane in gran parte incentrato sulla Cina. Le banche cinesi rappresentano la maggior parte del credito transfrontaliero denominato in renminbi”, si legge nel documento.