Ilrestodelcarlino.it - "Zone e strisce pedonali al buio, intervenite"

Sulla questione, o meglio le questioni, sarà il caso di ‘fare luce’. Fuor di metafora, perché la questione attiene all’illuminazione pubblica e vedono le minoranze chiedere alla Giunta di rendere conto di problematiche segnalate, trasversalmente, dalle diversi rappresentanti delle opposizioni. Nel dettaglio da Anna Maria Anselmi, consigliere comunale di Fratelli d’Italia, che segnala la scarsa illuminazione su alcuni passaggicittadini, e da Francesco Macchioni, già candidato sindaco e oggi capogruppo dell’omonima lista civica, che lamenta come alcunecittadine restino alin orari in cui le luci farebbero senza dubbio comodo. I passaggisegnalati da Anselmi sono tre, ovvero quello in prossimità dello Stadio Ricci, quello che interseca via Radici in Monte con via Regina Pacis e quello di via Indipendenza lungo il cosiddetto ‘cannocchiale ducale’.