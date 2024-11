Oasport.it - WTA Finals 2024 oggi (3 novembre): orari, ordine di gioco, tv, streaming

Leggi tutto su Oasport.it

Sono cominciate le WTAdi scena a Riad. Per il singolare, dopo il debutto di ieri di Jasmine Paolini, è il momento del gruppo arancione, che muoverà così i suoi primi passi per delineare le proprie gerarchie verso le semifinali. La seconda partita di quest’vedrà protagonista Iga Swiatek, per manciate di punti accreditata della seconda testa di serie; per lei ci sarà Barbora Krejcikova, dentro grazie alla vittoria di Wimbledon nonostante il dodicesimo posto nella Race. Successivamente il derby a stelle e strisce tra Coco Gauff e Jessica Pegula. Ma in serata rivedremo nuovamente in campo Jasmine Paolini, stavolta nel doppio con Sara Errani. Le campionesse olimpiche affronteranno nel loro primo match dei gironi la coppia americana composta da Caroline Dolehide e Desirae Krawczyk, vincitrici quest’anno del 1000 di Toronto e ko nella finale di Doha a febbraio.