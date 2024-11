Ilrestodelcarlino.it - Segregata in casa e maltrattata. Accusa il marito e lo fa processare. Ma lui non si presenta: è in Nigeria

Unno di 28 anni è finito a processo per maltrattamenti e lesioni personali nei confronti della moglie. Giovedì, in tribunale a Forlì, la difesa ha chiesto un rinvio alla settimana prossima perché l’indagato si trova ine non può assistere al processo. Secondo l’l’uomo, a causa di una gelosia immotivata, impediva alla compagna di uscire dise non per il tempo strettamente necessario per svolgere le esigenze di vita quotidiana, proibendole anche di cercarsi un lavoro. Limitava la moglie sia per il denaro nelle spese di tutti i giorni, quali la spesa alimentare, sia per l’acquisto di vestiti. Ossessionato poi dal sospetto di essere tradito, il 28enne ha sottoposto quotidianamente la convivente a vessazioni fisiche e morali, minacciando di ucciderla nel caso in cui avesse scoperto l’esistenza di una relazione con un altro uomo.