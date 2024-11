Schlein | tagli devastano scuola e sanità

Leggi tutto su Servizitelevideo.rai.it

22.20 L'augurio è che Harris vinca le elezioni Usa.Così il segretario Pdda Fazio su Nove. Poi, questioni italiane: per laricorda i 4.5mln che hanno rinunciato a curarsi. I fondi "sono al minimo storico, 6,5% del Pil", dice. Critica la manovra del governo che con i"devasta lapubblica" ed è una "risposta sprezzante allo sciopero dei metalmeccanici", dice. Noi siamo "impegnati alle alleanze per crescere": giù le tasse, non "strizzare l'occhio agli evasori". E "no al terzo mandato", (De Luca): "Stesse regole per tutti".