Ilrestodelcarlino.it - Riqualificazione piazze, 200mila euro dalla Regione

Il Comune di San Mauro Pascoli ha ottenuto un finanziamento didestinato alla sistemazione e alladelleMazzini e Battaglini, in pieno centro storico. Questo contributo rientra nell’ambito del primo bando della nuova legge regionale per lo sviluppo dell’economia urbana e la valorizzazione delle aree commerciali. Grande soddisfazione per il sindaco Moris Guidi: "L’intervento avrà un costo complessivo di circa 500mila, cofinanziatoEmilia-Romagna per, e si pone l’obiettivo di migliorare la qualità delle duecittadine, cuore pulsante della nostra comunità locale, e incentivarne così lo sviluppo commerciale. Verrà razionalizzata infatti l’accessibilità e migliorata l’estetica dellecoinvolte, creando spazi più funzionali, fruibili e accoglienti per i cittadini, per i visitatori e per i commercianti locali.