Lapresse.it - Piacenza, assalto a magazzino DHL: camion in fiamme

armato per svaligiare undella logistica DHL nella zona di. Tre gruppi di rapinatori, con due furgoni e auto, hanno sfondato la barra d’ingresso alla carraia della sede Dhl a Monticelli d’Ongina, minacciando con le armi le due guardie giurate che sorvegliavano il. Una volta entrati, i ladri hanno rubato soprattutto materiale informatico – cellulari e tablet – stoccato nella ditta. Per garantirsi la fuga e impedire l’arrivo delle forze dell’ordine hanno prima bloccato le strade intorno con chiodi sull’asfalto e alcune auto e furgoni rubati dati alle. La banda è poi scappata verso il cremonese. In corso le indagini dei carabinieri.Â