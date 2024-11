Pagelle Inter-Venezia 1-0 voti e tabellino Serie A 2024 2025

Leggi tutto su Sportface.it

Ledi1-0 con iai protagonisti e ildel match valido per l’undicesima giornata della. Al Meazza partita difficile per i nerazzurri, che ne vengono a capo solo grazie a un guizzo con assist perfetto di Dimarco e colpo di testa di capitan Lautaro Martinez. Per il resto, tantissime occasioni da una parte e dell’altra, ma gli ospiti avrebbero potuto persino sbloccarla. Di seguito ecco iai protagonisti dell’incontro. GLI HIGHLIGHTS LEDI1-0(3-5-2): Sommer 6.5; Pavard 6, De Vrij 6, Bastoni 6.5 (25? st Bisseck 6); Dumfries 6, Barella 6 (25? st Calhanoglu 6.5), Zielinski 5.5 (38? st Frattesi sv), Mkhitaryan 5.5, Dimarco 7.5 (31? st Darmian 6); Thuram 5, Lautaro Martinez 7 (25? st Taremi 6). In panchina: Martinez, Di Gennaro, Buchanan, Acerbi, Palacios, Arnautovic, Correa.