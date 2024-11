Quifinanza.it - Omissione della dichiarazione dei redditi 2024, sanzioni più basse in arrivo

Leggi tutto su Quifinanza.it

Il 31 ottobre è scaduto il termine per la presentazionedeiutilizzando il modelloPersone Fisiche. Ma cosa accade a chi non ha adempiuto a questo obbligo? La disciplina sanzionatoria prevista in caso di omissioni e ritardi è stata modificata nell’ambito dell’attuazioneriforma fiscale e a partire dalle violazioni commesse dal 1° settembre sono cambiate anche le regole da considerare.deitardiva, le nuoveLe violazioni relative alladeiper ilsono disciplinate dalla nuova normativa entrata in vigore il 1° settembre, introdotta con il decreto legislativo n. 87/, che ha modificato diversi aspetti del decreto legislativo n. 471/1997. La normativa stabilisce due regimi sanzionatori.