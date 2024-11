Gaeta.it - Nove escursionisti di Lecce salvati nel Parco Nazionale del Pollino: l’intervento dei soccorritori

Facebook WhatsApp Twitter Un gruppo didi età compresa tra i 15 e i 21 anni, originari di, è stato recuperato nella notte scorsa neldelgrazie all’operato dei volontari del soccorso alpino e speleologico. La presenza di professionisti in situazioni di emergenza è fondamentale, soprattutto in contesti naturali come il, dove le condizioni possono cambiare rapidamente. L’allerta edeiL’incidente è avvenuto ieri sera, intorno alle 20, quando i Vigili del Fuoco del Comando di Potenza hanno allertato la sezione “” del soccorso alpino e speleologico della Calabria. La segnalazione ha spinto l’invio di un team di tecnici verso la zona del Varco del Pollinello, un’area nota per i suoi sentieri avvincenti, ma anche potenzialmente insidiosi permeno esperti.