MOVIOLA Monza-Milan, CorSport: goal annullato a Mota? Una follia! E manca…

, secondo il Corriere dello Sport ildi Daninon doveva essereper nessun motivo! La ricostruzione Un errore grave, gravissimo, che indirizza la partita nel verso giusto per i rossoneri, che ringraziano. Il, invece, grida allo scandalo, giustamente secondo il Corriere dello Sport. Sì, perché l’episodio chiave della gara arriva al minuto 7 del primo tempo, quando Daniporta in vantaggio i brianzoli dopo aver sfruttato l’ottima sponda di Djuric. Il direttore di gara Feliciani, però, annulla per un precedente fallo di Bondo su Theo Hernandez. La trattenuta è evidentemente leggera e nel calcio non dovrebbe mai essere fischiato un fallo del genere, visto che parliamo di uno sport di contatto. L’aggravante per l’arbitro è il tempismo del fischio, che arriva solamente dopo ilmesso a segno.