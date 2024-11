Mistermovie.it - Mister Movie | Più della metà della serie Fast & Furious arriverà su Netflix

Grazie aabbiamo potuto scrivere questa notizia. A novembre,regalerà ai suoi abbonati un’esperienza unica per i fan diand: sei dei primi filmcelebre saga di azione e velocità arriveranno insieme il 12 novembre, consentendo agli spettatori di immergersi in un binge-watching che copre l’arco narrativo iniziale del franchise. Per chi non ha ancora visto lao per chi desidera riviverla dall’inizio, questa è un’opportunità unica per godersi una parte sostanziale del mondo ad alta adrenalina deiandin un solo luogo.