Cityrumors.it - Meteo, addio sole: la pioggia è pronta a tornare. Ecco da quando

La treguarologica sembra essere arrivata ormai alla fine. Lanei prossimi giorni su parte del nostro Paese Dopo un ottobre caratterizzato dalla, negli ultimi giorni abbiamo assistito ad una treguarologica.su tutta l’Italia con l’anticiclone che sta facendo da padrone. Si continuerà così ancora per un po’, ma il bel tempo sembra avere oramai le ore contate. La situazionein Italia èa cambiare (Pixbay) – cityrumors.itLe previsioni, infatti, annuncianoe temperature estive almeno per altri tre o quattro giorni e poi, se non ci saranno sorprese dell’ultimo minuto, il ritorno della. I dubbi saranno sciolti solamente tra un po’, ma per il momento il peggioramento è confermato.