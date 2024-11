Ilfattoquotidiano.it - Matisse e la finestra aperta sul Mediterraneo. Le innumerevoli luci del nostro mare che per l’artista francese diventarono nuova speranza

La modernità viene dale si nasconde nei piccoli porti, nei villaggi arroccati sulle scogliere: a Colliure, uno sperduto paesino di pescatori d’acciughe nell’estremo sud della Francia, Derain esi trasformarono in “belve” divoratrici della tradizione, giovani oltraggiosi al Salon del 1905. Dopo aver fatto la rivoluzione in pittura, HenriLe Cateau-Cambrésis, 1869-Nizza, 1954 uscì dalla gabbia dei Fauves per navigare a vista fino al grado zero della classicità e del colore: il suoè un sentimento, non più una questione di luce ma di, non di uno ma dimari.