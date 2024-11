Ilrestodelcarlino.it - Ladri in azione tra Marina e la città

Colpi e tentati colpi,ancora inine adi Montemarciano. Nel pomeriggio di giovedì ignoti si sono introdotti nel locale garage di un immobile del Vivere Verde: hanno forzato la serratura, ma una volta dentro non hanno forzato nessun box, mentre un tentato furto si è verificato nel pomeriggio di venerdì, ma senza successo nello stesso quartiere. Nel mirino dei malviventi, anche in viale Europa adi Montemarciano dove sono due i furti tentati in altrettanti appartamenti. I residenti chiedono di intervenire per sistemare i lampioni non funzionanti per evitare che il buio avvantaggi i malviventi.