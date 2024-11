Gaeta.it - Incidente mortale a Orbassano: un uomo perde la vita in un tragico sinistro stradale

Facebook WhatsApp Twitter Ildi sabato sera lungo la provinciale 6, nei pressi di, ha scosso la comunità locale e riacceso il dibattito sulla sicurezza. Il 2 novembre 2024, intorno alle 20, una Mini Cooper ha perso il controllo, con conseguenze letali per undi 55 anni, residente nella zona. L’ha anche coinvolto un’altra persona, i cui dati personali non sono stati divulgati, trasportata in ospedale in condizioni di gravità varia. La violenza dell’impatto e i soccorsi L’episodio ha avuto un impatto devastante, con il veicolo ribaltato visibilmente distrutto e ridotto a un ammasso di lamiere. I primi soccorritori, compresi i vigili del fuoco dei distaccamenti di Torino Lingotto e Rivalta, hanno affrontato una scena drammatica.