Sport.quotidiano.net - In Prima categoria oggi c’è molto interesse per Orbetello-Fonteblanda e Scarlino-S. Andrea

Due derby maremmani animanol’ottava giornata del girone C dicontro penultima, è un derby nel derby in quanto le due squadre sono separate da pochi chilometri. Lagunari che stanno volando ad un ritmo importante, primi in classifica con 6 vittorie su 7 incontri, mentre i neroverdi sono penultimi con una sola vittoria e un cambio di allenatore già effettuato. Esonerato Sabatini, il neo arrivato Mario Gurma (nella foto) non ha portato grandi miglioramenti, anzi ha prodotto due sconfitte. L’altro derby si gioca acon l’arrivo del Sant’. Sfida salvezza, visto come locon 7 punti è poco fuori dai playoff, mentre i biancocelesti sono ultimi.