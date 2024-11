Ilrestodelcarlino.it - "Il full electric non è competitivo"

"Utilizzo l’auto per lavoro e dunque sono molto attento alle proposte del mercato. Sostituisco il veicolo mediamente ogni tre anni per tenere alta la soglia dell’affidabilità. Al momento per chi percorre un migliaio di chilometri a settimana, la soluzione del ‘’ non è pienamente competitiva. Il mio veicolo è ibrido e risponde ampiamente alle mie aspettative. Detto questo, il futuro è delineato, resta da vedere in che modo raggiungerlo. Serviranno altri passi in termini di innovazione tecnologica, magari legati a nuovi tipi di batterie. Serviranno passaggi graduali e interventi a favore degli automobilisti, a partire dalla necessità di arrivare al pareggio dei costi – con o senza incentivi – rispetto all’acquisto degli altri veicoli".