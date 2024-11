Ilrestodelcarlino.it - I vandali di Halloween. Bruciato un cassonetto di rifiuti

Un gruppo di residenti di via Castelladella a Carraie, ha lamentato episodi dismo nella notte di: "Tra il 31 ottobre e il 1° novembre – spiegano – , a causa anche della scarsa illuminazione del parco ’Bella ciao’ situato tra il giardino Itala Valpiani a nord e via Castelladella a sud della nostra adiacente strada, un gruppo di ragazzi ha dato fuoco ad uno dei cassonetti per la raccolta deicontenente carta e cartone. La foto (a destra) allegata delè stata scattata questa mattina (ieri, ndr). Un video è stato caricato su Instagram da un ragazzino che abita nei pressi. Oltre ai carabinieri, sono dovuti intervenire i pompieri per spegnere le fiamme che lambivano gli alberi vicini e le auto posteggiate negli stalli a bordo strada. I carabinieri erano già stati chiamati più volte sul posto a seguito di risse tra adolescenti.