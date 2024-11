Ilrestodelcarlino.it - Green a passo d’uomo. Auto elettriche, la quota di mercato non supera il 4%

I cesenati e le: storia di un amore mai nato. I nostri concittadini continuano a guardare con forte diffidenza un segmento di vetture che avrebbe dovuto rappresentare il futuro e che invece al momento è ben lontano dall’avvicinarsi agli standard auspicati. Lo testimoniano i dati di Unrae che in relazione al trend di immatricolazione di nuovi veicoli tra gennaio e settembre 2024 quantificano nel comparto totalmente elettrico unadel 4% del, in leggera crescita rispetto al 2023, contro per esempio un 39,6% dei veicoli ibridi, ormai largamente preponderanti.