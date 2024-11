Oasport.it - F1 oggi, GP Brasile 2024: orario gara, tv, streaming, programma TV8 e SKY

Leggi tutto su Oasport.it

, 3 novembre, sarà una domenica piuttosto intensa a Interlagos (), sede del 21° appuntamento del Mondialedi F1. Sul celebre tracciato sudamericano, assisteremo nello stesso giorno alle qualifiche e al GP. Il meteo infausto di ieri ha costretto gli organizzatori a rivoluzionare ila causa dell’autentico nubifragio abbattutosi nella zona. Il time-attack si disputerà alle 07.30 locali, le 11.30 italiane, per cui sveglia presto per piloti e team, che dovranno farsi trovare pronti nel dare il via alle attività. Il semaforo verde dellascatterà, invece, alle 11.30 locali, ovvero le 16.30 italiane, anticipando di un’ora e mezza il via rispetto allo schedule originario. Una scelta che si basa sulle previsioni meteorologiche, per sfruttare una finestra favorevole.