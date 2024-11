Ilgiorno.it - Elisabetta Sgarbi: “Mamma mi vedeva farmacista, io volevo lavorare nel mondo dei libri. Rifiutavo Milano, ora la amo”

– Incontrarenella nuovariflettente e risplendente – il Business District Varesine, all’angolo con viale della Liberazione e Gioia, tra le torri più alte d’Italia – facilita una riflessione sulla metamorfosi sociologica e urbana: lache sale va nella giusta direzione? Editrice (La nave di Teseo), regista (ultimo film: “L’Isola degli Idealisti“), anima della Milanesiana (una delle sue creature letterarie), poi promotrice di mostre (la personale di “Franco Matticchio. Qualche volta” al Volvo Studio). Una biografia difficilissima da contenere in poche righe: 68 anni vissuti appassionatamente. Questa rigenerazione verso il cielo l’attrae? “A me i grattacieli non dispiacciono, soprattutto visti dal basso. Ma anche lo spuntare del Pirelli negli anni Cinquanta immagino abbia destato proteste”.