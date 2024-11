Tvpertutti.it - Beautiful, trame dal 4 al 9 novembre 2024: Hope e Thomas sempre più vicini

Leggi tutto su Tvpertutti.it

voleranno insieme a Roma nel corso della prossima settimana di programmazione die l'intesa tra loro non farà che aumentare. Intanto, ledal 4 al 9svelano che Deacon inviterà la figlia a rilassarsi un po' e ad assecondare i suoi desideri, mentre R.J. dirà a Ridge di essere certo che lui e Brooke siano destinati a stare insieme. Lo stilista, però, spegnerà le speranze del ragazzo. Poco dopo, Taylor andrà da Brooke e le due donne torneranno a punzecchiassi a proposito di Ridge. La psichiatra poi incoraggeràe gli dirà di essere dispiaciuta di non poter partecipare al viaggio a Roma, ma Ridge la rassicurerà. Forrester, in particolare, deciderà di mantiene una posizione neutrale, mentre Brooke si confronterà con Katie e Donna sull'imminente viaggio a Roma con Ridge.