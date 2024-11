361magazine.com - Ballando con le Stelle, Nina Zilli ha annunciato il ritiro dal talent show

con le, ieri sera nel corso della sesta puntata a seguito di un infortuniosi è dovuta ritirare dalla gara Aè tempo di addii. Nel corso della sesta puntata infatti l’artistasi è dovuta ritirare dallodi RaiUno. La cantante dopo essersi esibita con una performance dei suoi brani ha detto di doversi ritirare per via dell’infortunio e che deve fare terapia e ginnastica. Si tratta di un addio momentaneo tuttavia perché laavrà la possibilità di rientrare in gara col ripescaggio del 30 novembre. Intanto la conduttrice Milly Carlucci ha commentato: “Ci abbiamo provato in tutti i modi. Dopo aver fatto qualsiasi cosa ci siamo resi conto che bisogna fare uno stop. Loro adesso si devono mettere da parte. Dover perdere una coppia così dispiace”.