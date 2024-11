Sport.quotidiano.net - Ancora illusione Karlsson. Poi una ripresa da incubo

Leggi tutto su Sport.quotidiano.net

TERNI Spal autolesionista anche sul campo della Ternana, dove incappa nella sesta sconfitta nelle ultime otto giornate aggravando una crisi sempre più preoccupante. I biancazzurri sbloccano il punteggio prima dell’intervallo con, ma nel recupero del primo tempo Bruscagin la combina grossa: il difensore rimedia il secondo cartellino giallo lasciando in 10 la propria squadra per tutta la. Così, le Fere pareggiano i conti con Curcio, nel finale mettono la freccia con Donati e infine dilagano con Cianci e Ferrante per il definitivo 4-1. Per la terza volta nelle ultime cinque gare – era accaduto a Bassoli col Campobasso e Arena col Pescara – un difensore della Spal si ferma durante il riscaldamento. Stavolta è Sottini – sostituito da Bruscagin – ad alzare bandiera bianca a causa di un problema al tendine.