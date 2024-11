Quotidiano.net - Acaro della Georgia nuovo killer delle api? L’entomologo: ecco qual è la soluzione

Roma, 3 novembre 2011 - Ilpotrebbe arrivare ancora da Est, come la Vespa velutina e la Varroa destructor. È uncome quest’ultimo ma è più piccolo e veloce, mettono in guardia gli esperti. Si chiama Tropilaelaps mercedesae, originariomellifere asiatiche giganti. Specie aliena che dalla Russia è migrata ine in Ucraina. Cos’è Tropilaelaps mercedesae Per ora l’non è stato ancora trovato in Italia. Ma gli scienziati (e glicoltori) sono già in allarme. Avvisati delpericolo da uno studio internazionale a cui ha collaborato anche Crea.cosa c’è da sapere sulnemico degli alveari. Ce lo spiega il naturalista entomologo (ecoltore) Paolo Fontana. “Sono due specie dello stesso genere, spesso si trovano entrambi negli alveari, si comportano un po’ come la Varroa – chiarisce lo scienziato -.