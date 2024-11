Zonawrestling.net - WWE: La Bloodline di Solo trionfa, Roman schienato, Sami arriva ma è il caos a Crown Jewel

Il grande giorno èto: la nuovadiSikoa se la vede oggi per la prima volta con la versione originale della, conReings, Jimmy e Jey Uso. Una sfida attesissima che ha aperto questo pomeriggio il PLE arabo. Con oltre 20 minuti tra ingressi e rituali di benvenuto, a fronteggiare la versione originale della stable samoana c’eranoSikoa, Jacob Fatu e Tama Tonga. La prima fase del match è stata fortemente dominata dagli Usos, i due gemelli hanno messo a dura prova Jacob Fatu, che ha poi dato il cambio ad un altro esperto di tag team wrestling come Tama Tonga. Le prime fasi del match hanno poi vissuto fasi alterne, con i 3 dellaoriginale -però- che sono sembrati in grado di gestire la minaccia della controparte.