WEC, Toyota vince la 8h Bahrain e firma il titolo costruttori. Porsche n. 6 campione piloti

la 8h dele festeggia ilnel FIA World Endurance Championship a discapito diche ottiene il trofeocon l’equipaggio n. 6 di Kevin Estre/Laurens Vanthoor/André Lotterer. I giapponesi si confermano chiudendo la competizione in Medio Oriente precedendo la Ferrari n. 51 e lan. 5. Menzione speciale anche per la classe LMGT3 con il secondo acuto consecutivo per la Ferrari n. 55 VISTA AF Corse di François Heriau/Simon Mann /Alessio Rovera.Dopo metà gara, lan. 7 e la Ferrari n. 51 si sono sfidate per il successo in Medio Oriente. La vettura giapponese dell’olandese Nick De Vries, nonostante qualche problema tecnico, ha tentato di restare agganciata all’auto tricolore con alla guida il veterano Alessandro Pier Guidi.