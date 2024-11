Danielebartocciblog.it - Trend Digitale e Audiovisivo: le grandi sfide a Eurovisioni 2024

Futurocostituiscono oggi più che mai tematiche di primaria importanza. Se si vuol scoprire isi è conclusa proprio in questi giorni a Palazzo Farnese, sede dell’Ambasciata di Francia in Italia, la 37^ edizione di. Stiamo parlando dell’interessante Festival Internazionale di Cinema e Televisione, che ha ospitato dibattiti di grande interesse ed elevato livello sul futuro della regolamentazione audiovisiva e sulle prospettive del servizio pubblico. Tenutosi in due giornate, l’eventoha radunato rappresentanti istituzionali, esperti e professionisti del settore i quali hanno esplorato tematiche cruciali. Tra queste la normativa europea in ambito, la protezione dei diritti dei cittadini online, e leper l’indipendenza dei media.