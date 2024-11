Ilgiorno.it - Spaccata al bar dell’oratorio di Erbusco, rubati pochi spiccioli ma ingenti danni al locale

Leggi tutto su Ilgiorno.it

(Brescia), 2 novembre 2024 –, nella notte tra venerdì e sabato, al bar dell'oratorio di, nel Bresciano. I ladri hanno sfondato la porta delsituato in piazza Vittorio Veneto e, una volta all'interno, hanno rubato le monetine dalla scatola della Croce Rossa Italiana. Bottino decisamente magro, mapurtroppo. La notizia è stata pubblicata sulla pagina Facebook della Parrocchia Santa Maria Assunta in, questa mattina. Diversi gli utenti che hanato esprimendo rammarico per quanto accaduto.