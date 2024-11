Liberoquotidiano.it - "Sono perseguitata dalla stampa, ho la tachicardia": surreale sfogo della Boccia (prima di andare in tv)

Ancora lei. Ancora Maria Rosaria, la "giustiziera" dell'ex ministro Gennaro Sangiuliano. L'influencer di Pompei, infatti, è riapparsa in televisione per la terza volta in poche settimane, annunciando l'ospitata con un lungosui suoi canali social.su cui non ci si può che interrogare. Nel messaggio,ha parlato di un lato più vulnerabile di sé, insomma sembrava voler fare la vittima. "di apparire in video ritengo opportuno comunicare il mio stato d'animo, la profonda tristezza che mi pervade, sentimenti che mai auguro ad alcuno di provare", ha premesso. Dunque ha descritto la sua situazione, spiegando di sentirsi "catapultata in un insostenibile processo mediatico" che, a suo avviso, ha avuto un impatto devastante sulla sua vita personale e professionale.