Lanazione.it - Rapaci per allontanare gli storni. Si tenta una nuova soluzione

(Lanazione.it - sabato 2 novembre 2024) In viale Cavour, dopo le mille segnalazioni e proteste, ecco iper contrastare la presenza sempre più preoccupante e molesta di un nugolo di. A partire dai prossimi giorni, già durante i Comics, un falconiere guiderà un rapace nella zona della stazione dove si sono accomodati una grandissimo quantitativo di uccelli che, oltre a un inquinamento acustico impressionante, rilasciano uno strato di guano continuo che mette a repentaglio non solo i vestiti di chi passa, ma anche l’incolumità fisica degli stessi visto l’effetto pattinamento che si produce sull’asfalto. E per non parlare del cattivo odore che toglie il respiro e senza considerare gli ingenti danni alle macchine in sosta lungo la strada.