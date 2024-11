Gaeta.it - Parco della Rimembranza a Sezze: Atti vandalici minacciano la nuova area giochi e il decoro urbano

Facebook WhatsApp Twitter Ildi, affettuosamente conosciuto dai residenti come “Il Monumento”, è tornato a essere protagonista di una triste vicenda di vandalismo. Glisconsiderati nei confronti, recentemente ristrutturata grazie a un significativo investimento del Comune, lanciano un chiaro segnale di disattenzione e mancato rispetto per gli spazi comuni, fondamentali per la comunità, in particolare per le famiglie e i bambini. Vandalismo all’e deturpazione degli spazi pubblici Recentemente ilha subito gravi danni alla, caratterizzata da attrezzature moderne e una pavimentazione pensata per offrire sicurezza e divertimento. Solo pochi giorni dopo l’inaugurazione, ie la pavimentazione hanno già mostrato segni di degrado.