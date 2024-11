Pan di zucca alla cannella | il plumcake più profumato dell’autunno

Leggi tutto su Donnaup.it

Il pan diè un dolce strepitoso e gluten free. Non contiene, infatti, farina di grano, ma di riso e si realizza partendo da una purea di. Il sapore di questo ortaggio viene ulteriormente esaltato dpresenza dellae in cottura si sprigiona un profumo inebriante che richiamerà tutti in cucina. Morbido, soffice, umido e davvero goloso, si prepara facilmente e in poche mosse. È senza burro, sostituito dall’olio di semi, quindi è leggero e digeribile. Insomma, è perfetto per la colazione di domani mattina! Cuciniamolo subito insieme! Pan di: ingredienti e preparazione Per questa ricetta occorrono: 200 gr dicotta 120 gr di zucchero 1 uovo 60 gr di olio di semi o di riso 200 gr di latte 200 gr di farina di riso 50 gr di amido di mais 1 bustina di lievito dolci 1 cucchiaino diin polvere.