Ospedale del Mare, morto dopo 5 giorni operaio ferito sul lavoro a Portici

Tempo di lettura: < 1 minutoÈ spiratocinquedi agonia, per le lesioni riportate nell'incidente. Ieri sera, all'del, è deceduto l'53ennedomenica scorsa a. Sequestrata la salma per l'autopsia. L'uomo, di origini ghanesi (regolare sul territorio), sarebbe caduto da un'impalcatura mobile di circa 3 metri, mentre svolgeva lavori di ristrutturazione in un negozio. Trasportato in, il 53enne è stato sottoposto ad un intervento chirurgico, per una emorragia cerebrale. Il locale è stato sequestrato, con rilievi a cura dei carabinieri del nucleo investigativo di Torre Annunziata. A condurre le indagini carabinieri della compagnia di Torre del Greco.