Novità Alfa Romeo: un seconda supercar arriva nel 2025?

Svelata nel 2023, l’33 Stradale è l’ultimadella casa del Biscione, lanciata in un numero limitatissimo di esemplari (solo 33), già venduti, a prezzi folli. L’auto vanta un potente motore da 3.0 litri V6 biturbo da 620 CV in grado di raggiungere una velocità massima di 333 km/h e di accelerare da 0 a 100 km/h in meno di 3 secondi. Esiste anche la versione elettrica che eroga una potenza complessiva di oltre 750 CV, con un’autonomia stimata di 450 km. Un modello del genere darà enorme visibilità al brand. Sembra, che la marca possa replicare tale vettura con un altra fuoriserie di nicchia attesa per il. Le informazioni riportate nell’articolo sono state prese dal video del canale Youtube di Rons Rides. Inseriamo di seguito il link: Laper ilè ancora un mistero. Non sappiamo ancora con certezza se arriverà davvero.