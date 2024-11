MotoGP GP Malesia 2024 Martin dopo la Sprint | Non c’è niente da festeggiare

Leggi tutto su Sportface.it

“Non c’èdaper due motivi, primo perché basta vedere quella che è la situazione a Valencia e poi perché domani Pecco proverà a rischiare. Io devo guidare come so. C’è ancora qualcosa da migliorare”. Così Jorgeai microfoni di Sky Sportla vittoria nelladel GP della, penultimo appuntamento del mondiale. Una sessione che ha visto lo spagnolo uscire con 29 punti di vantaggio su Pecco: “Oggi la gara è stata molto veloce, volevo fare un bel passo. Non mi piace fare calcoli, Pecco era molto in forma, appena mi hanno detto che era caduto non volevo crederci perché mi sembrava molto strano. Non pensavo facesse un errore del genere.