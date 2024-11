Anteprima24.it - Montella, la denuncia: “Alla Sagra esclusa la Misericordia locale”

Tempo di lettura: 3 minutiRiceviamo e pubblichiamo da Carmine Pascale: “Dopo quelle dei giorni scorsi sui tagli illegali di alberi nei Monti Picentini, piovono ancora critiche sull’amministrazione comunale di, presieduta dal sindaco Rizieri Buonopane. Questa volta, a suscitare l’indignazione generale è stata la scelta del comune di affidareCroce Rossa Italiana di Avellino il servizio di assistenza sanitaria per la quarantesima edizione della Festa della Castagna di, iniziata ieri e tuttora in corso. Storicamente, tale servizio è stato svolto dche, per singolare coincidenza, è stata fondata nello stesso anno in cui è nata qui la “delxqla Castagna”. Con la sua quarantennale presenza sul territorio, ladirappresenta un vero e proprio punto di riferimento per i paesi dell’Alta Irpinia.