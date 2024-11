Lo youtuber che impenna con la moto davanti ai carabinieri e finisce in arresto

Leggi tutto su Open.online

Unodi 24 anni, noto sui social media per i numerosi video di manovre spericolate in, è stato arrestato daia Genova. Le accuse nei suoi confronti sono resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali e danneggiamento. Il giovane, che abita in provincia di Bolzano, è arrivato nel capoluogo ligure insieme a un amico per realizzare nuove riprese. Scegliendo come sfondo la costa del levante cittadino. Durante le registrazioni ha eseguito una pericolosata in Corso Europa proprioa una pattuglia dei. I militari gli hanno intimato l’alt. Lui anziché fermarsi è scappato imboccando lo svincolo per il quartiere di Nervi dopo alcune manovre contromano. Nel corso della fuga la sua guida si è fatta ancora più rischiosa. Anche a causa della presenza di numerosi pedoni in città per la festività.