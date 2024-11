Lanazione.it - Le rompe il naso con un pugno e scappa, aggredita ai giardini

(Lanazione.it - sabato 2 novembre 2024) Prato, 2 novembre 2024 – Picchiata con unal volto che le ha rotto il. L’aggressione è avvenuta la mattina del 29 ottobre, intorno alle 10.45 nei pressi della pista ciclabile Gino Bartali. Vittima una donna di 45 anni, di origine ucraina, che è stata portata in ospedale da un’ambulanza e ha ricevuto una prognosi di 25 giorni per la frattura del setto nasale. A colpirla, secondo quanto riferito, è stato un uomo, extracomunitario, che sembrava in stato di alterazione. La donna ha presentato denuncia alla polizia “sperando che questa persona venga assicurata alle forze dell’ordine”, perché non sarebbe la prima volta che gira in zona in condizioni di alterazione psicofisica. A raccontare quanto accaduto alla donna è un conoscente che ospita la signora, profuga di guerra, in casa.