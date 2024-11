Ilnapolista.it - La Juve torna a vincere: 2-0 a Udine e Thiago Motta ritrova un po’ di serenità

Ladopo i pareggi con Inter e Parma. Lo fa in casa dell’se, per 0-2. Ora è momentaneamente al terzo posto della classifica di Serie A. Ottimo primo tempo per la squadra diche va in vantaggio grazie all’ autogol di Okoye al 19? e poi raddoppia con Savona al 37?. Il secondo gol dellanasce dal palo di Yildiz. Sulla ribattuta è arrivato il difensore che ha segnato il suo secondo gol in campionato. Lavince, l’se perde la seconda partita in casa Nel secondo tempo i padroni di casa tentano di riprendere la partita: al 52? la squadra di Runjaic trova il gol dell’1-2 con Davis. La rete però viene annullata per fallo dello stesso attaccante a Gatti. Ambo le squadre poi sprecano delle occasioni importanti. Per i friulani si tratta della seconda sconfitta in casa questa stagione (la prima è stata quella con l’Inter).