Sport.quotidiano.net - Ippica - L’allieva di Raffaele Chiaro, pilotata dall’ottimo driver Vincenzo Luongo, si è imposta sul tracciato del Visarno. Memorial Lombardini, Giulia Op sorprende tutti

(Sport.quotidiano.net - sabato 2 novembre 2024) Partita con grande entusiasmo la seconda parte di stagione del trotto all’ippodromo‘Cesare Meli’. Nel convegno che ha dato inizio alla nuova stagione di corse autunnali dieci puledri di 2 anni hanno vivacizzato il 18°Atos(montepremi euro 8.800). Nonostante il numero 9 di partenza dalla seconda fila è emersa e ha vinto con coraggioOp, allieva di. In partenza Gucci Wind, con Giampaolo Minnucci, in 14.8 assumeva la leadership e superava incontrastato il km affiancato da Genesi dei Venti e seguito alla corda da Ghost dei Greppi. Dopo 400 metri in 32.4all’uscita dell’ultima curva spostava in quarta ruota la reattivaOp che con un eccellente speed andava a vincere in 1.20.