Sport.quotidiano.net - Il Rimini ci prova anche a Gubbio. Buscè: "Dai miei voglio equilibrio"

(Sport.quotidiano.net - sabato 2 novembre 2024)è la parola magica di Antonio(nella foto). Una parola ricorrente, valida per tutte le occasioni. E naturalmenteper la gara di oggi a. Perché il suoquell’trovato inizialmente a fatica, ora non lo dovrà più perdere.a scapito, magari, di un pizzico di fantasia. Eperché, c’è da dirlo, gli uomini di fantasia in questa prima parte di stagione sono più stati chiusi in infermeria che nel rettangolo verde. Ma dopo la vittoria ritrovata in casa contro il Legnago, ora ilsi augura di ritrovarsi sempre bello in viaggio. "Contro una squadra – spegne subito i facili entusiasmil’equilibrista – che va affrontata con rispetto, con la consapevolezza che sarà una partita difficile su un campo difficile. Contro una squadra che comunque vuole fare un campionato di un certo livello.