Ilrestodelcarlino.it - Il presidente uscente Ezio Bracco: "Prima di tutto le manutenzioni"

(Ilrestodelcarlino.it - sabato 2 novembre 2024) Pantano, come quartiere autonomo, è nato cinque anni fa.ha sempre condiviso le sorti con Santa Veneranda che dal 2019, invece, è accoppiato alle Cinque Torri. "E’ vero, ma in cinqua anni siamo cresciuti – osservadel Q12 –. E’ stata una bellissima esperienza. A questo livello non esistono bandiere politiche: il Consiglio è stato al servizio di tutti i pantanesi". I consiglieri hanno dovuto scrivere un libro ancora in bianco. "Molto lavoro è stato fatto proprio per far capire al cittadino che c’è un Consiglio di quartiere a cui può rivolgersi per condividere le proprie esigenze, dalle problematiche alle idee, con l’obiettivo comune di migliorare la vivibilità di Pantano".