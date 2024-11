Ilrestodelcarlino.it - Il Cas non concede la sospensiva. Il Cesena riavrà Curto dopo la sosta

Cattive notizie dal Cas (Court of Arbitration for Sport): respinta la richiesta diavanzata da Marcoe dalin merito alla squalifica di 10 giornate, subito ridotte a 5, comminata dalla Fifa per comportamento discriminatorio. Il Cas non ha neppure fissato l’udienza per discutere il ricorso già rigettato in secondo grado e neppure la fisserà prima delle prossime due gare in calendario. Innza Marcosconterà tutte e cinque le giornate, a questo punto starà al giocatore decidere se mandare avanti il ricorso e altrovare eventualmente un accordo con il Como, titolare del difensore che in bianconero è in prestito, per un eventuale risarcimento dei danni.salterà la sfida di domenica con il Sudtirol e quella successiva con il Cittadella fuori casa, rientreràlacon la Reggiana il 23 novembre.