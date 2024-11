Gqitalia.it - Il bracciale d'oro dei tuoi sogni è tra questi 10 modelli

Quando si parla di gioielleria maschile, come nel caso deld'oro da uomo, si apre un mondo di possibilità. C'è chi ama lo stile minimal e punta tutto su pezzi quasi invisibili (magari preziosissimi), oppure chi eccede e accumuladifferenti, abbinando colori, materiali e pietre diversi.