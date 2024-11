Lanazione.it - I tempi dell’inchiesta. Dopo un anno esatto non c’è nessun colpevole

Leggi tutto su Lanazione.it

(Lanazione.it - sabato 2 novembre 2024) Dodici mesi ma ancora. Segnalazioni, esposti, una valanga di file acquisiti dagli investigatori per tentare di mettere ordine ai fatti e capire se il disastro poteva essere evitato, o quantomeno "contenuto". I cittadini attendono da undi sapere dagli inquirenti che cosa è accaduto nella notte fra il 2 e il 3 novembre di unfa quando il Bisenzio e altri torrenti del reticolo minore sono esondati portandosi dietro distruzione, morte e fango. Ancora la procura non ha messo un punto fermo su quanto avvenuto in provincia di Prato. Si tratta di indagini complesse che richiedono studio e conoscenza del territorio per stabilire se ci sono state responsabilità umane nel disastro. Il fascicolo è stato aperto dalla procura subitol’alluvione.