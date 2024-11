Oasport.it - F1, Magnussen non recupera e salta tutto il weekend in Brasile. Nuova chance per Bearman

(Oasport.it - sabato 2 novembre 2024) Kevin, dopo aver dovuto rinunciare alle prove libere e alla Sprint Qualifying di oggi, è costretto a dare forfait anche per il resto dela Interlagos. Il danese della Haas resta dunque fuori dai giochi a causa di un malessere e, dopo essere stato visitatomente nelle ultime ore, non è stato dichiarato idoneo per gareggiare nel Gran Premio del2024 di Formula Uno. Oliverprenderà dunque il suo posto anche nelle qualifiche e nella gara lunga della domenica, dopo aver firmato un ottimo decimo posto nella Sprint Qualifying battendo il quotato compagno di squadra tedesco Nico Hulkenberg (12° ed eliminato in Q2). “Dopo che Ollie è salito sulla VF-24 per le sessioni di oggi a causa della malattia di Kevin, possiamo confermare che il pilota britannico completerà l’interodel Gran Premio delcon il team.